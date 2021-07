Holiday Park

Plopsa-eigenaar Studio 100 in zee met Sesamstraat voor Duitstalige markt

Studio 100, de eigenaar van de Plopsa-pretparken, heeft de rechten op de wereldberoemde kinderserie Sesamstraat binnengehaald. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is het mediabedrijf nu verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Sesamstraat-producten voor consumenten.



Dat biedt mogelijkheden voor het enige Duitse Plopsa-attractiepark: Holiday Park in deelstaat Rijnland-Palts. Dankzij de deal zou het park kunnen kiezen voor meet-and-greets met figuren uit Sesamstraat.

Ook het bouwen van Sesamstraat-attracties is een optie. Voor Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof is het nog te vroeg om iets concreets te zeggen over eventuele Sesamstraat-toevoegingen in Holiday Park. "Wie weet", laat hij weten.



Bert en Ernie

In twee andere Plopsa-parken waren al eens Sesamstraat-personages te gast. Plopsa Indoor Hasselt in België en Plopsa Indoor Coevorden in Nederland organiseerden eerder Sesamstraat-themadagen met Bert en Ernie.



Sesamstraat startte in 1969 in de Verenigde Staten als Sesame Street. Duitsers kunnen sinds 1973 kijken naar Sesamstraße. De Nederlandse versie bestaat sinds 1976. In Europa is er sinds 2011 een themapark met een Sesamstraat-gebied: PortAventura Park in de Spaanse badplaats Salou. In 2019 werd daar de interactieve darkride Street Mission geopend.