Kermis

Voor het eerst op de Nederlandse kermis: thrillride Rock & Roll

Een Duitse kermisattractie met de naam Rock & Roll staat voor het eerst op een Nederlandse kermis. De thrillride ging vorig jaar in première in Duitsland. Nu is de attractie te vinden op de zomerkermis bij het Arnhemse voetbalstadion GelreDome.



Het attractietype, dat x-drive wordt genoemd, bestaat uit een arm met aan beide kanten twee gondels met elk vier zitplaatsen. In totaal zijn er zestien plekken. De 18 meter hoge machine komt uit de fabriek van het Nederlandse bedrijf KMG.

Een eerste exemplaar werd in 2019 opgeleverd onder de naam Dance Mix. Die attractie is inmiddels overgenomen door een exploitant uit de Verenigde Staten. Rock & Roll is eigendom van de Duitse ondernemer Ronny Deinert.