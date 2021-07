Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen verwelkomt Angry Birds

Attractiepark Slagharen heeft deze zomer een extra attractie. Bezoekers kunnen vanaf vandaag kijken naar een korte Angry Birds-animatiefilm. Die wordt de hele dag vertoond in het American Circus Theater. Reserveren is niet nodig.



Het theater ligt achteraan het Overijsselse pretpark, in de buurt van paardenbaan Jumping Horse. In de vijftien minuten durende film wordt niet gesproken. Op die manier is het verhaal ook te volgen voor buitenlandse bezoekers. Slagharen verwelkomt een hoop Duitse toeristen.

Hoewel de productie uit 2014 van origine Angry Birds The 4D Experience heet, wordt in Slagharen geen gebruikgemaakt van 3D-brillen of speciale effecten. De film wordt tweedimensionaal vertoond.



Storks

In het Engelse attractiepark Thorpe Park is dezelfde Angry Birds-film al langer te zien, mét 4D-effecten. Daar is de attractie onderdeel van themagebied Angry Birds Land. Slagharen heeft wel een eigen 4D-bioscoop: El Teatro. Daar draait sinds vorig jaar de animatiefilm Storks, over ooievaars.