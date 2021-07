Vulcania

Frans pretpark opent nieuwe achtbaan met valeffect en twee lanceringen

Een nieuwe achtbaan in Frankrijk bestaat uit twee lanceringen én een valgedeelte, waarbij de trein met rail en al naar beneden zakt. De coaster Namazu is te vinden in het educatieve pretpark Vulcania, gelegen in de regio Auvergne-Rhône-Alpes.



Namazu is de naam van een vis uit de Japanse mythologie. Het gigantische wezen zou aardbevingen veroorzaken. Tijdens een ritje in de attractie wordt een aardbeving gesimuleerd met behulp van videoprojecties, geluidseffecten en het valeffect.

Vulcania, geopend in 2002, draait om vulkanisme. Het attractie-aanbod bestaat voornamelijk uit simulatoren en 3D-films. De familieachtbaan van fabrikant Intamin is voorlopig de enige in het park. Gisteren vond de opening plaats.



Investeringen

Namazu is 16 meter hoog en 584 meter lang. Het project, dat 16 miljoen euro kostte, is bedoeld om het bezoekersaantal de komende tien jaar te laten stijgen van zo'n 325.000 naar 500.000 bezoekers per jaar. Er staan meer investeringen op de planning.