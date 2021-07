Nieuws

Plannen voor interactieve dj-attractie in Breda

Altijd al eens willen ervaren hoe het is om een top-dj te zijn? Dat kan vanaf volgend jaar misschien in Breda. In de interactieve belevingsattractie Onstage moeten bezoekers straks zelf achter de draaitafels kunnen staan.



Volgens initiatiefnemer William Watts wordt Onstage de eerste volledig interactieve dj-beleving van Europa. Speciale technieken dompelen bezoekers onder in de wereld van elektronische dancemuziek. Ze produceren samen met vrienden hun eigen track en wanen zich uiteindelijk op het podium van een groot festival. De beelden daarvan krijgen ze mee naar huis.

"Onstage zie ik enerzijds als eerbetoon aan de Nederlandse rol in de wereld van de dance", aldus Watts. "We willen tevens bij jonge bezoekers de vonk overbrengen hoe gaaf het is om in de entertainment- of creatieve sector actief te zijn."



Tiësto

Watts koos voor Breda vanwege de rijke dancegeschiedenis. Bekende Nederlandse dj's als Tiësto, Hardwell en R3hab werden allemaal in deze stad geboren.



De bouw van Onstage kost ongeveer 1 miljoen euro. Ruim de helft daarvan is al binnen dankzij een lening van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant. Dat is een stimuleringsfonds voor ondernemers met vernieuwende plannen in de Brabantse vrijetijdssector.



2022

Binnenkort start een crowdfundingsactie om het resterende bedrag op te halen. Als alles goed gaat, zal Onstage in het eerste kwartaal van 2022 de deuren openen. Watts rekent op minimaal 45.000 bezoekers per jaar.