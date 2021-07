Europa-Park

Europa-Park wil nieuwe achtbaan bouwen: opening mogelijk in 2023

Europa-Park heeft concrete plannen voor de bouw van een grote nieuwe achtbaan. Het gaat om een rollercoaster van het type bigdipper, gefabriceerd door huisleverancier Mack Rides. Daarvan bestaan tot nu toe twee exemplaren, waarvan één in Walibi Holland.



Walibi opende 's werelds eerste bigdipper-achtbaan in 2016: Lost Gravity. Een tweede uitvoering staat sinds 2019 in het Duitse pretpark Freizeitpark Plohn. De nieuwe coaster in Europa-Park zou een "doorontwikkelde versie" worden, met een lancering. Er wordt gesproken over een topsnelheid van 80 kilometer per uur.

Als locatie heeft men een nieuw themagebied op het oog ten noorden van een grote rotonde, gelegen aan de rand van het park. Dat is in de buurt van het bestaande themadeel Griekenland. In het najaar vindt daar normaal gesproken horror-evenement Traumatica plaats.



Blue Fire

Verwacht wordt dat de nieuwe achtbaan niet boven de bekende lanceerachtbaan Blue Fire zal uittorenen. Die is 38 meter hoog. Europa-Park hoopt op een opening in 2023, meldt de regionale krant Lahrer Zeitung.



Voor de komst van de attractie moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat proces is nu in gang gezet. Het project wordt op de voet gevolgd door kritische politici en buurtbewoners, die vrezen voor geluidsoverlast. Zij mogen de komende tijd hun zegje doen over de plannen.



Etalage

Attractiebouwer Mack Rides is eigendom van de familie Mack, net als Europa-Park. Op die manier functioneert het park in Zuid-Duitsland min of meer als een etalage voor Mack-attracties.



De bestaande bigdipper-achtbanen in Nederland en Duitsland hebben geen lancering, maar een klassieke liftheuvel met een ketting. De karretjes bestaan uit twee rijen van vier zitplaatsen, waarvan de buitenste stoelen geen bodem onder zich hebben.



Achterstevoren

In 2019 werd geëxperimenteerd met het aanpassen van de karretjes van Lost Gravity. Mack Rides benaderde Walibi met het verzoek om vier van de acht zitplaatsen om te draaien, zodat een deel van de passagiers de rit achterstevoren zou beleven.



Het concept werd getest, maar daarna bleef het stil. Walibi-directeur Mascha van Till liet een jaar later weten dat er met de Duitse fabrikant gediscussieerd werd over de kosten van de wijziging. "We vinden niet dat we dat allemaal moeten betalen", zei ze. Na de test zijn de stoelen weer rechtgezet.