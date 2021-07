Movie Park Germany

Movie Park heropent houten achtbaan The Bandit

De houten achtbaan van Movie Park Germany is weer operationeel. Bij de seizoensstart op 4 juni was de rollercoaster The Bandit nog niet gereed. Door de coronacrisis hadden onderhoudswerkzaamheden vertraging opgelopen.



Inmiddels is de attractie klaar voor gebruik. "Maandag kregen we de definitieve goedkeuring van keuringsinstantie TÜV", vertelt een woordvoerder van het Duitse pretpark aan Looopings. Dinsdag kon de achtbaan heropend worden voor publiek.

Nog niet alle attracties in Movie Park zijn toegankelijk. Zo blijven 4D-bioscoop Roxy, 4D-simulator The Lost Temple en simulator Time Riders voorlopig buiten bedrijf. Daarnaast wordt stuntshow Crazy Cops New York niet opgevoerd in coronatijd.