Vanaf volgende week weer abonnementen verkrijgbaar voor Disneyland Paris

Disneyland Paris begint volgende week weer met het verkopen en verlengen van abonnementen. Vanaf woensdag 15 juli is het opnieuw mogelijk om een jaarkaart aan te schaffen. Dat was sinds vorige maand geen optie.



De reden is nooit bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de database met gegevens van abonnementhouders begin juni kampte met technische problemen. Daardoor moesten sommige abonnees een nieuwe pas ophalen, met een nieuw abonnementsnummer.

"We zijn verheugd je te kunnen meedelen dat de verkoop en verlenging van jaarpassen weer zal beginnen vanaf 15 juli", meldt Disneyland. Voorlopig blijft het noodzakelijk om een bezoek vooraf online te reserveren. Jaarkaarthouders kunnen drie reserveringen tegelijk inplannen.



Toekomst

"Omdat dit systeem ons in staat stelt om onze gasten een betere ervaring te bieden, zullen we het reserveringssysteem ook in de toekomst blijven gebruiken", aldus Disney.



Wie het daar niet mee eens is, kan zijn of haar pas bij hoge uitzondering tussentijds beëindigen. Abonnees krijgen dan een deel van hun aankoopbedrag terug. In het geval van maandelijkse betalingen worden de afschrijvingen stopgezet.



499 euro

Disneyland Paris heeft vier verschillende abonnementsvormen met wisselende voorwaarden: Discovery (179 euro), Magic Flex (259 euro), Magic Plus (299 euro) en Infinity (499 euro).