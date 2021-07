Walibi Holland

Walibi Holland voor de 21e keer op zoek naar halloweengriezels

Walibi Holland is gestart met de jaarlijkse zoektocht naar halloweengriezels. Nadat de Halloween Fright Nights vorig jaar volledig in het water vielen door de coronamaatregelen, hoopt het pretpark dit jaar op een succesvollere editie. Daarvoor worden vanaf vandaag acteurs gezocht.



Het is voor de 21e keer dat Walibi scare actors aan het werk zet. Zij komen terecht in scare zones of spookhuizen in het park. Ook voor het familievriendelijke evenement Halloween Spooky Days zoekt men acteurs.

"Jij zorgt ervoor dat onze gasten de longen uit het lijf gillen, in hun broek plassen van angst en je bezorgt hen de ergste nachtmerries", luidt de taakomschrijving. De audities vinden plaats op zaterdag 24 en zondag 25 juli.



Aanmelden

Wie meedoet aan de Halloween Fright Nights, is van 13.00 tot 23.30 uur aan het werk. De acteurs voor de Halloween Spooky Days gaan tussen 10.00 en 19.00 uur aan de slag. Er geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. Aanmelden kan via de website van Walibi.



Over het halloweenaanbod van 2021 is nog niets bekendgemaakt. De Halloween Fright Nights staan op de planning voor twaalf dagen in oktober. Het attractiepark is dan geopend tot 23.00 uur. Er zijn achttien Spooky Days.