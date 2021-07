Phantasialand

Culinaire meesterwerken in nieuwe taartenwinkel Phantasialand

Phantasialand heeft deze maand een nieuwe taartenwinkel geopend: Törtchen & Co. De patisserie is te vinden in de hoofdstad van het Duitse pretpark, gelegen in themadeel Berlin. Er zijn luxe gebakjes, eclairs en roomsoezen verkrijgbaar.



Phantasialand noemt het "patisseriekunst op maat" in "een verrukkelijke showroom voor huisgemaakte lekkernijen". "Proef innovatieve interpretaties van zoete klassiekers." Verder staan er koffiespecialiteiten op het menu.

Bezoekers kunnen kiezen uit drie verschillende combinaties, die Genuss-Ensembles worden genoemd: één gebakje (8,90 euro), twee eclairs (8,50 euro) of vier roomsoezen (7 euro) met een drankje naar keuze.



Rookburgh

Törtchen & Co. vervangt Heino's Kaffeehaus, dat in het teken stond van de Duitse zanger Heino (82). De nieuwe patisserie werd uitgevoerd in dezelfde stijl als het aangrenzende gebied Rookburgh. Daar bevindt zich ook een snoepwinkel: Emilie's Chocoladen & Candy-Werkstatt.