Grote onderhoudsbeurt voor monstervis bij Efteling-sprookje

Er vindt groot onderhoud plaats bij het sprookje van Pinokkio in de Efteling. Eén van de blikvangers van het tafereel staat ruim vijf jaar na de opening in de steigers: de enorme oranje monstervis. Om het decorstuk zijn bouwhekken geplaatst.



Er is sprake van een reguliere opknapbeurt, vertelt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. "De vis wordt schoongemaakt en bijgewerkt."

Verderop in het Sprookjesbos wordt momenteel ook gewerkt bij De Indische Waterlelies. Daar vervangt men het rotswerk.



Geppetto

Pinokkio werd in 2016 toegevoegd aan het bos. Robert-Jaap Jansen en Alessio Castellani waren verantwoordelijk voor het ontwerp. Het sprookje bestaat uit drie verschillende onderdelen: de werkplaats van Geppetto, een nisje met tonnen en een haventje met de vis. Het beest heeft zowel Geppetto als Pinokkio opgeslokt.