Efteling

Nu al geen loempia's meer in de Efteling: 'Afwachten of ze terugkeren'

Efteling-bezoekers die op zoek zijn naar een loempia, komen momenteel bedrogen uit. Slechts enkele dagen na de introductie is de vegetarische snack alweer verdwenen uit het attractiepark. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



De oosterse hapjes werden vorige maand toegevoegd aan het aanbod van snackrestaurant Frau Boltes Küche, naast achtbaan Max & Moritz. Voor twee middelgrote loempia's of één grote loempia vroeg men 1,95 euro.

Het ging om een proef, zo blijkt nu. "De loempia's waren onderdeel van een pilot in het kader van ons label De Betere Keuze", aldus de voorlichter. "Of ze later terugkeren, is afwachten." De Betere Keuze is een nieuw keurmerk voor gezondere opties bij horecalocaties in de Efteling.