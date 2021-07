Efteling

Speelfilm Efteling nu zonder bijbetaling te bekijken via Videoland

De Efteling-speelfilm De Expeditie van Familie Vos staat nu ook op Videoland. In februari dit jaar werd de familiefilm, die zich afspeelt in de Winter Efteling, al online uitgebracht via verschillende streamingdiensten. Daar moest tot nu toe los voor betaald worden.



Klanten van Videoland kunnen De Expeditie van Familie Vos nu zonder bijbetaling zien. Nieuwe gebruikers krijgen veertien dagen lang gratis toegang tot Videoland. Het abonnement kan op elk moment opgezegd worden.

Het verhaal van de Efteling-film gaat over de 11-jarige Teun, die tijdens een jaarlijks weekendje weg ontdekt dat zijn overleden opa een puzzeltocht voor hem heeft achtergelaten in het attractiepark. Samen met zijn tante gaat hij op zoek naar een bijzonder sprookjesboek.



Coronamaatregelen

Eigenlijk zou De Expeditie van Familie Vos afgelopen winter in de bioscopen gaan draaien. Door de aangescherpte coronamaatregelen viel dat in het water. Uiteindelijk is besloten om de film direct online te zetten. In juni was de film alsnog kort in de bioscopen te zien.