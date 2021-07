Zoo Osnabrück

Duitse dierentuin gaat hatelijke Facebook-reacties verwijderen

De Duitse dierentuin Zoo Osnabrück stoort zich aan de grote hoeveelheid negatieve en hatelijke commentaren op Facebook. Daarom roept het park iedereen op om voortaan wat respectvoller te reageren op berichten. Gebeurt dat niet, dan kunnen reacties verwijderd worden.



In het uiterste geval kiest Zoo Osnabrück ervoor om Facebook-gebruikers te blokkeren. "We hebben de laatste tijd gemerkt dat in de reacties een agressieve toon aangeslagen wordt", meldt het dierenpark.

Daarom neemt men maatregelen. "We behouden ons het recht voor om berichten te verwijderen die in strijd zijn met onze richtlijnen. Waar nodig zullen we auteurs uitsluiten van onze pagina."



Comfortabel

Kritische commentaren over het park blijven welkom, zolang ze op een fatsoenlijke manier geuit worden. "Je mag kritiek geven, maar wees beleefd en respectvol", aldus Zoo Osnabrück. "Onze Facebook-pagina moet een plek zijn waar iedereen zich comfortabel en veilig kan voelen."



Zoo Osnabrück ligt in deelstaat Nedersaksen, op ongeveer een uur rijden van Enschede. De afgelopen weken kwam het park in het nieuws met het versoepelen van de coronaregels en de dood van een neushoornbaby. In februari werd een verzorgster aangevallen door een leeuw.