Disneyland Paris onder vuur na wegsturen van vrouw die borstvoeding geeft

Disneyland Paris ligt zwaar onder vuur op social media. Twee beveiligers hebben afgelopen weekend een moeder weggestuurd omdat ze in het Disneyland Park borstvoeding aan het geven was aan haar 2 maanden oude baby. Dat zou tegen de parkregels zijn. Op Twitter wordt schande gesproken over het beleid.



Twitter-gebruiker Marie Astier, die het voorval zag gebeuren, schreef er een boos bericht over. "Dit gebeurt in Frankrijk, in 2021! Waar slaat dit op?" Er kwamen vele honderden reacties op, voornamelijk steunbetuigingen voor de vrouw in kwestie.

Ook politica Fiona Lazaar reageerde verontwaardigd. Zij besloot een open brief te sturen aan Disneyland-directeur Natacha Rafalski. "Elke vrouw heeft het recht om haar kind borstvoeding te geven waar en wanneer zij wil", valt daarin te lezen. Ze spreekt over een "ernstige situatie".



Commotie

In eerste instantie gaf Disneyland Paris niet thuis. Onder alle woeste berichten verscheen hetzelfde standaardantwoord, waarin staat dat er voor moeders een speciaal babycentrum is. Toen dat onbevredigende antwoord voor nog meer commotie zorgde, is Disney alsnog door het stof gegaan.



"Wij betreuren deze situatie ten zeerste en bieden onze oprechte excuses aan aan de betreffende moeder", luidt de nieuwe verklaring. "Het verzoek dat is gedaan, komt niet overeen met onze interne regelgeving en onze waarden. Er gelden geen beperkingen voor borstvoeding in Disneyland Paris."



Gastvrij

Men streeft naar eigen zeggen naar "een gastvrije en inclusieve omgeving bieden voor alle gezinnen". Vrouwen die borstvoeding willen geven, hoeven in de toekomst dus niet meer bang te zijn dat ze door de beveiliging verwijderd worden.