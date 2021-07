ZooParc Overloon

ZooParc Overloon opent Zuid-Amerikaans themagebied met tropische kas

Bezoekers van ZooParc Overloon kunnen vanaf vandaag het nieuwe Zuid-Amerikaanse themagebied Madidi ontdekken. Nadat vorig jaar al een volière met ruim veertig Chileense flamingo's werd gerealiseerd, is nu ook een grote tropische kas af.



Daar leven onder meer boommiereneters, agoeti's, piranha's, boa constrictors, leguanen, tweevingerige luiaards en brilkaaimannen. De kas heeft een oppervlakte van 700 vierkante meter.

Dankzij de uitbreiding wordt een bezoekje in de koude wintermaanden een stuk aantrekkelijker. "Het tropische klimaat zorgt ervoor dat zowel Zuid-Amerikaanse dier- als plantsoorten zich hier, ook in de winter, helemaal thuis voelen", laat de Brabantse dierentuin weten.



Diersoorten

Nog niet alle dieren zitten op hun plek. Over enkele weken moeten alle bewoners hun plaats hebben gevonden. In totaal telt Madidi straks 22 verschillende diersoorten. Elf daarvan zijn nieuw in ZooParc Overloon. Het park is onderdeel van de Libéma-groep.



Madidi bevat ook enkele educatieve elementen. Zo is er een fictieve supermarkt ingericht waar bezoekers op interactieve wijze ontdekken hoe ze duurzame producten kunnen herkennen. Ook leren ze over de gevolgen van houtkap. Een horecapunt met een terrasje maakt het gebied compleet.