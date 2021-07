Europa-Park

Na jaar afwezigheid weer dagelijkse parade in Europa-Park

Europa-Park heeft voor het eerst sinds de start van de coronacrisis weer een parade. Bezoekers van het Duitse attractiepark kunnen voortaan weer kijken naar Ed's Party Parade. Die begint dagelijks om 16.30 uur.



Toeschouwers krijgen het verzoek om tijdens de muzikale stoet een mondkapje te dragen. Vanwege de coronamaatregelen worden de wagens niet stilgezet. Vorig jaar ontbrak de parade volledig.

Eigenlijk was Europa-Park van plan om in 2020 een nieuwe parade te introduceren: Ed's Adventure Parade. Hoewel de soundtrack al is gepubliceerd, heeft het pretpark ervoor gekozen om voor nu de oude parade van stal te halen.



Fire Tiger

Dankzij het versoepelen van de coronaregels kan Europa-Park steeds meer entertainment aanbieden. Het showaanbod bestaat op dit moment onder andere uit de voorstellingen Abraka... Shakespeare!, El Barón, El Rincón, Oguz Wunderwelt mit Ed & Edda, Surpr'Ice with the Fire Tiger en The Show Must Go On.