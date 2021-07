Disneyland Paris

Disneyland Paris stopt met gratis FastPass: voortaan betalen voor kortere wachtrijen

Er komt een einde aan de gratis FastPass van Disneyland Paris. Tot nu toe konden bezoekers kosteloos gebruikmaken van speciale FastPass-rijen, waarbij ze nog maar een fractie van de reguliere wachttijd in de rij moesten staan. Deze zomer wordt het gratis systeem volledig vervangen door een betaalde variant.



Dat heeft Disneyland zojuist bekendgemaakt. Bezoekers die minder lang in de rij willen staan, zullen binnenkort de portemonnee moeten trekken. Het nieuwe systeem wordt Disney Premier Access genoemd. De tarieven variëren tussen 8 en 15 euro per persoon per attractie.

Het voorrangssysteem wordt in eerste instantie geïntroduceerd bij acht verschillende attracties: Big Thunder Mountain, Peter Pan's Flight, Ratatouille: The Adventure, Buzz Lightyear Laser Blast, Star Wars Hyperspace Mountain, Star Tours: The Adventures Continue, The Twilight Zone Tower of Terror en Autopia. Er geldt een maximum van drie boekingen per persoon per attractie op één dag.



QR-code

Disney Premier Access gaat werken via de officiële app van Disneyland Paris. Na het selecteren van een attractie en een tijdslot verschijnt een QR-code in beeld, die bij de ingang van een attractie gescand kan worden. Wie geen smartphone heeft, kan Disney Premier Access aanschaffen bij een aantal verkooppunten.



"Door te kiezen voor Disney Premier Access krijgen bezoekers meer flexibiliteit bij het plannen van hun dag", meldt Disney in een persbericht. Volgens directeur digitalisering en data Juliette Bron was de aanpassing hard nodig. "Met de evolutie van de technologie verwachten onze gasten steeds meer innovatieve producten en gestroomlijnde ervaringen."



Papieren kaartje

Het originele FastPass-systeem maakte gebruik van kaartautomaten. Bezoekers konden op vertoon van hun ticket of abonnement een papieren kaartje halen met daarop een tijdvak waarop ze konden terugkomen bij de attractie. Sinds de start van de coronacrisis staan de FastPass-automaten uit.



In de zomer van 2018 experimenteerde Disneyland Paris al met een betaalde FastPass-variant, als alternatief naast de normale FastPass. Dat concept heette Disney Access One. Na de pilot werd de betaalde optie in oktober 2018 definitief ingevoerd onder de noemer Super FastPass en Ultimate FastPass. Nu verdwijnt de gratis variant volledig.



Parc Astérix

Daarmee gaat Disneyland Paris parken als Walibi Holland, Walibi Belgium, Parc Astérix, Phantasialand en Movie Park Germany achterna. Betalen voor kortere wachtrijen is daar al jaren de normaalste zaak van de wereld.



De in coronatijd geïntroduceerde gratis Standby Pass blijft voorlopig wel bestaan. Dat digitale wachtsysteem, ook te vinden in de Disneyland-app, wordt geactiveerd als de fysieke wachtrijen te lang worden. Het verschil met FastPass en Premier Access is echter dat een Standby Pass de normale wachtrij vervangt. Als het systeem actief is, kunnen bezoekers de reguliere rij alleen betreden met zo'n Standby Pass.