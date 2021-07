Kermis

Legendarische Duitse kermisattractie krijgt tweede leven

Een unieke Duitse attractie maakt na vijf jaar een comeback. De bijzondere thrillride Airwolf - bestaand uit een draaiende arm met twee kantelende plateaus - was in 2015 voor het laatst op de kermis te vinden. Daarna werd het gevaarte van exploitant Max Eberhard in een opslag geplaatst.



Kermisondernemer Thomas Weber is van plan om de legendarische Airwolf terug te brengen naar de kermis, tot groot genoegen van veel fans. Bij hen heeft de attractie inmiddels een cultstatus.

Weber laat de attractie momenteel volledig reviseren door de gespecialiseerde firma SAD Maschinenbau. "Beste vrienden en fans, het wachten is eindelijk voorbij!", schrijft hij op Facebook. "We blazen deze spectaculaire machine nieuw leven in." Na de renovatie blijft de oorspronkelijke naam behouden.



Mondial

Verwacht wordt de imposante publiekstrekker volgend jaar opnieuw kan gaan reizen. Airwolf is een attractie van het type inferno, in 1996 geproduceerd door de Nederlandse firma Mondial. Wereldwijd zijn er slechts enkele exemplaren van gemaakt.