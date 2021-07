Walibi Holland

Bijzondere mijlpaal: man werkt 45 jaar voor Walibi

Walibi Holland legt een medewerker van het eerste uur in de watten. Assistent-manager Henk Visser vierde afgelopen weekend dat hij al maar liefst 45 jaar in dienst is voor het pretpark. Hij startte in 1976, vijf jaar na de opening van de Flevohof.



Dat park groeide vervolgens uit tot Walibi Flevo in 1994, gevolgd door de ombouw naar Six Flags Holland in 2000. Vijf jaar later keerde de oranje kangoeroe terug en werd de naam veranderd in Walibi World. In 2011 introduceerde men de huidige naam.

Visser maakte het allemaal mee. "Het werken voor Walibi Flevo was een uitdaging", herinnert hij zich. "We waren met een kleine groep mensen toen de Flevohof omgebouwd moest worden tot een attractiepark." Met name het aanleggen van wildwaterbaan El Rio Grande in januari 1994 was pittig, weet Visser. "Die moest vier maanden later klaar zijn. We wilden met een klein team toch een goed product neerzetten."



Baanbrekend

Ook de transformatie naar Six Flags Holland was een hectische tijd. "Maar daar waren veel meer mensen bij betrokken. En we hadden natuurlijk al wat kennis en ervaring opgedaan in de Walibi-tijd, die toen goed van pas kwam." Visser beschrijft het megalomane bouwproject als "baanbrekend". "Dat er zoiets groots wordt neergezet, maak je niet gauw mee."



Als één van de hoogtepunten uit zijn Walibi-carrière tot nu toe noemt Visser het aanleggen van het evenemententerrein, waar hij intensief bij betrokken was. Is er in de loop der jaren veel veranderd? "Walibi is van een kleine organisatie gegroeid tot een grote organisatie, met meer mensen die ergens wat van vinden. Maar geen dag is hetzelfde, er is elke keer weer een nieuwe uitdaging. Dat maakt het werken bij Walibi zo leuk."



Historisch

Tegenwoordig is Visser assistent-manager, verantwoordelijk voor technische zaken, terreinbeheer en infrastructuur. Vanwege zijn jubileum ontving hij een hoop cadeaus, waaronder een jas met historische logo's.



Via LinkedIn werd hij gefeliciteerd door voormalig Walibi-directeur Marcel Schonenberg, die hem "de rots in de branding" noemde. Ook Dominique Fallon, de rechterhand van Walibi-oprichter Eddy Meeùs, liet een persoonlijke felicitatie achter.