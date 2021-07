Disneyland Paris

Disneyland Paris bouwt rookzone om tot filmset

Een rookzone in Disneyland Paris is getransformeerd tot een filmset. Bij Studio 1 in het Walt Disney Studios Park verscheen onlangs al een achterwand vormgegeven als een Franse cafeetje. Nu zijn er ook verschillende attributen neergezet.



Eén daarvan is een ouderwetse groene wagen van Perrier, een Frans merk van mineraalwater. Daarnaast staan een lantaarn en een terrasje. Lampen en andere apparatuur moeten suggereren dat het gaat om een filmdecor.

Het tafereel is afgezet met hekken. Wat voor plannen Disney met de locatie heeft, is niet helemaal duidelijk. De rookplek zelf werd een stukje verplaatst.