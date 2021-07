Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo deze zomer vijf weken lang open tot 20.00 uur

Burgers' Zoo verruimt de openingstijden. Het Arnhemse dierenpark is in juli en augustus vijf weken lang open tot 20.00 uur. Het gaat om de periode van zaterdag 24 juli tot en met zondag 29 augustus. Normaal sluiten de poorten van de dierentuin om 18.00 uur, ook in de zomermaanden.



Men wil naar eigen zeggen zowel daggasten als abonnementhouders tegemoetkomen door de capaciteit te verhogen. "Dit alles bevordert de spreiding van het totaal aantal bezoekers over de dag."

Daarnaast hoopt Burgers' Zoo in te kunnen spelen op "mogelijk tropische dagen". Bezoekers kunnen dankzij de langere openingstijden besluiten om pas na het heetste moment van de dag langs te komen.



Slapen

Tot en met 5 september is het mogelijk om te blijven slapen in Burgers' Zoo. Aan de rand van het park werd een tijdelijke camping ingericht: het Burgers' Zoo Camp. Er zijn 25 verschillende accommodaties voor twee tot vijf personen.