Plopsaland De Panne

Video: groot feest in Plopsaland bij opening nieuwe achtbaan Ride to Happiness

The Ride to Happiness by Tomorrowland, de nieuwe spinning coaster van Plopsaland De Panne, is nu officieel geopend. Na een testfase van enkele weken vond op woensdagavond een besloten openingsceremonie plaats voor vips. Na een inleidende speech van Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof barstte een groot feest los, met onder meer vuurwerk en een dj.



Van den Kerkhof verwacht veel van de spectaculaire 35 meter hoge achtbaan. "Mensen, geloof me: deze attractie is top drie in Europa", zei hij. "Ongezien, helemaal uniek." De directeur kondigde ook aan dat de bouw van twee andere projecten - een Plopsa-vakantiepark en een kindergebied met een darkride - eind dit jaar van start gaat.

The Ride to Happiness werd gebouwd door de Duitse firma Mack Rides. Mack-directeur Christian von Elverfeldt maakte het eerste officiële ritje samen met onder meer Van den Kerkhof, Europa-Park-directielid Thomas Mack en verschillende directeuren van Tomorrowland. Verder lieten voormalig Efteling-parkdirecteur Coen Bertens en Bobbejaanland-directeur Yves Peeters zich zien.



Missouri

De nieuwe achtbaan is uniek: geen enkel ander attractiepark in Europa heeft een spinning coaster met lanceringen en inversies. Mack leverde eerder één exemplaar in de Amerikaanse staat Missouri, geopend in 2018. Daar was Van den Kerkhof zo van onder de indruk dat hij besloot een vergelijkbare attractie te bestellen, maar dan met muziek in de treinen.



De attractie staat in het teken van het populaire Belgische muziekfestival Tomorrowland, dat al twee jaar niet doorgaat door de coronaproblematiek. Nog niet alle decoraties zijn af: een deel bevindt zich nog in het buitenland. Plopsa overwoog eerder enkele andere thema's, waaronder de Netflix-serie La Casa de Papel en boeienkoning Harry Houdini.



Sensationeel

De Plopsa Group investeerde 17,5 miljoen euro in The Ride to Happiness. Passagiers worden twee keer gelanceerd met een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Ze gaan vijf keer over de kop, terwijl de karretjes draaien. Daardoor is elke rit anders. Het zorgt voor een sensationeel gevoel dat andere achtbanen in Europa maar moeilijk kunnen evenaren.