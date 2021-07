Dadipark

Verdwenen pretpark in België komt nog één keer tot leven op buurtfestival

Belgen kunnen nog één keer herinneringen ophalen aan een verdwenen pretpark. In het Vlaamse dorp Dadizele was sinds 1950 Dadipark te vinden. Vanwege tegenvallende bezoekersaantallen zijn de poorten in 2002 gesloten.



Verschillende initiatieven om het park van 12 hectare nieuw leven in te blazen, haalden niets uit. Bij een gebrek aan investeerders is het voormalige attractiepark in 2012 volledig gesloopt. Wie heimwee heeft naar Dadipark, kan deze maand terecht op een buurtfestival.

Op de oude locatie van het pretpark zijn tijdelijk een interactieve expositie, speeltoestellen, entertainment en foodtrucks te vinden. Er worden ook nostalgische Dadipark-souvenirs verkocht, waaronder T-shirts, petjes en historische ansichtkaarten.



Gratis

Dadipark Pop-up is van 1 tot en met 21 juli dagelijks geopend vanaf 10.00 uur, mits de weersomstandigheden het toelaten. De entree is gratis, reserveren is niet nodig. Van maandag tot en met donderdag sluit het festival om 20.00 uur, op vrijdag, zaterdag en zondag om 22.00 uur.



In Dadipark stonden geen grote mechanische attracties, maar voornamelijk speeltoestellen. De grootste blikvanger was een 800 meter lange hangbrug, destijds de langste van Europa.