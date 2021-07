Plopsaland De Panne

Plopsaland overwoog Netflix-serie La Casa de Papel als thema voor nieuwe achtbaan

Plopsaland De Panne heeft een tijdje met het idee gespeeld om de nieuwe achtbaan The Ride to Happiness te laten draaien om de wereldberoemde Netflix-serie La Casa de Papel. Dat vertelt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings.



La Casa de Papel is een Spaanse serie over een groep criminelen die de grootste overval in de geschiedenis van Spanje probeert te plegen. Dat gebeurt onder leiding van een mysterieuze man die zichzelf De Professor noemt. Op Netflix zijn inmiddels vier seizoenen te zien. Het vijfde en laatste seizoen volgt binnenkort. De internationale titel luidt Money Heist.

"Tijdens een interne brainstorm zijn verschillende thema's de revue gepasseerd", zegt Van den Kerkhof. "Eén daarvan was La Casa de Papel. Het is een populair merk met internationale bekendheid."



Tomorrowland

Plopsa zag dat wel zitten en besloot contact op te nemen met Netflix, om te bekijken wat de mogelijkheden waren. "Maar daar hebben we geen reactie op gehad." Uiteindelijk is besloten om het antwoord niet af te wachten. "De tijd begon te dringen. Er liepen al gesprekken met Tomorrowland en daar kwam toen beweging in."



Het thema van de spectaculaire spinning coaster bleef tot het laatste moment onzeker. "We kochten eerst de baan en pas daarna zijn we gaan kijken welk thema we erop konden plakken." In december 2020 had men nog geen definitieve beslissing genomen. Pas in januari 2021 was de samenwerking met muziekfestival Tomorrowland beklonken.



Houdini

Andere thema's die op tafel lagen waren robots, boeienkoning Harry Houdini en een ondergronds station in de Franse hoofdstad Parijs. Ook Studio 100-jongerenreeks Nachtwacht was een optie. "Maar dat merk is niet internationaal genoeg."



Van den Kerkhof is blij dat Plopsa uiteindelijk met Tomorrowland in zee is gegaan. "Ik ben daar supertevreden mee. Het past beter bij de attractie en het is meer tijdloos." The Ride to Happiness by Tomorrowland is open sinds 1 juli.