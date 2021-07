Plopsaland De Panne

Plopsaland deelt certificaten uit bij nieuwe achtbaan The Ride to Happiness

Plopsaland beloont bezoekers die de komende weken een ritje maken in de nieuwe achtbaan The Ride to Happiness. Wie de spectaculaire spinning coaster aandurft, ontvangt na afloop een speciaal certificaat. Het document wordt Certificate of Happiness genoemd.



"Hereby we confirm you've reached happiness as one of the first passengers of The Ride to Happiness in July 2021", luidt de tekst op de diploma. Het certificaat is ondertekend door Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof. Naast het logo van Plopsaland De Panne staat het logo van fabrikant Mack Rides.

Testpersonen worden opgeroepen om hun ervaring te delen op social media. De 'trial runs' bij The Ride to Happiness duren tot en met woensdag 21 juli. Op die dag vindt 's avonds de officiële opening plaats voor genodigden.