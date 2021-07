Disneyland Paris

Scarlett Johansson en andere Marvel-sterren in promotievideo Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft een groep bekende acteurs opgetrommeld om het vernieuwde hotel New York - The Art of Marvel aan de man te brengen. In een YouTube-video komen Avengers-sterren Scarlett Johansson (Black Widow), Mark Ruffalo (Hulk), Paul Bettany (Vision) en Danai Gurira (Okoye uit Black Panther) voorbij.



"Vergeet niet om alle fantastische Black Widow-kunstwerken in het hotel te bekijken", zegt Johansson. "Ik kan niet wachten om een kijkje te gaan nemen", vertelt Bettany, die onlangs te zien was in de Disney+-serie WandaVision.

Tot slot komt ook Kevin Feige aan het woord, hoofd van productiemaatschappij Marvel Studios. Hij nam zijn videoboodschap op in het nieuwe Avengers-gebied in het Amerikaanse Disney California Adventure Park.



The Falcon

Disney's Hotel New York - The Art of Marvel is het eerste hotel ter wereld dat in het teken staat van de Marvel-superhelden. De opening vond plaats op 21 juni. Eerder publiceerde Disneyland Paris al een promotiefilmpje van acteur Anthony Mackie, bekend van The Falcon and the Winter Soldier.