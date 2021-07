Efteling

Efteling-personage Sindbad de Zeeman was ook geen lieverdje, ontdekt Telegraaf-columniste

De Efteling vervangt Monsieur Cannibale door een attractie met sprookjesfiguur Sindbad de Zeeman, maar ook dat personage is niet van onbesproken gedrag. Dat ontdekte Telegraaf-columniste Marjolein Hurkmans, die er besloot een column aan te wijden. Ze noemt hem gekscherend een "dierenmishandelende moordenaar".



Monsieur Cannibale moet het veld ruimen na jarenlange commotie over het stereotyperende uiterlijk van een zwarte kannibaal met kroeshaar, dikke lippen, oorringen en een lepel door zijn neus. "Er schijnt nu een attractie voor in de plaats te komen met bootjes op woelige baren die in het teken staat van Sindbad de Zeeman", aldus Hurkmans.

De schrijfster zocht op wat voor figuur Sindbad eigenlijk was. Het resultaat verbaasde haar. "Nou, joh, ik ben daar even ingedoken. Blijkt het toch een Arabische zeeman annex handelaar te zijn die nogal wat reizen heeft gemaakt waarbij hij dus heel veel rijkdom heeft vergaard over de ruggen van allerlei onschuldige dieren."



Brood stelen

Geen fris type type dus. "Ergens onderweg legt hij ook nog een dame om, zodat hij haar brood kan stelen... Ik weet het niet, moeten we die jongen wel omarmen in al onze woke-heid? Een dierenmishandelende moordenaar die uiteindelijk zelfs winst weet te halen uit een olifantenkerkhof? Moeilijk, moeilijk..."



Vervolgens somt Hurkmans in haar column sarcastisch op wat er anno 2021 nog meer niet door de beugel zou kunnen, zoals stripboeken, kinderboeken, romans. Haar punt is dan ook: we kunnen overal wel moeilijk over doen, er valt altijd wel iets aan te merken.



Positief beeld

De Efteling heeft zelf aangegeven dat de aanpassingen in het park moeten zorgen voor "een positief geschetst beeld van de rijke Arabische cultuur". Daarvoor wordt samengewerkt met Richard van Leeuwen, die de authentieke Arabische teksten van de vertellingen van 1001 Nacht naar het Nederlands vertaalde.



Eerder ging het ook in de Volkskrant over de aanpassingen bij Monsieur Cannibale. Een lezer riep de Efteling in een brief op om eveneens afscheid te nemen van een mannelijke lakei in een jurk. De desbetreffende pop zou namelijk kwetsend kunnen zijn voor transgenders. Die oproep was wel serieus bedoeld.