Floriade

Floriade in Almere mag kabelbaan openen voor bezoekers

De Floriade mag een kabelbaan die over het terrein loopt per direct in gebruik nemen. Dat heeft de rechter bepaald. Twee inwoners van Almere tekenden bezwaar aan tegen de attractie, onder andere omdat de baan is gebouwd vóór er een vergunning lag.



De rechtbank erkent dat er van de juiste volgorde is afgeweken, maar vindt dat geen reden om de 850 meter lange kabelbaan te sluiten. Inmiddels heeft de gemeente namelijk alsnog een vergunning verleend.

Ook de overige bezwaren van de twee Almeerders vonden geen weerklank. Volgens hen zou de kabelbaan geen maatschappelijk belang dienen. De rechter meent dat bezoekers van de Floriade waarschijnlijk wel behoefte hebben aan een tochtje hoog boven de tuinbouwexpositie.



Argumenten

Twee andere argumenten, de verkeersveiligheid en mogelijke natuurschade, werden helemaal buiten beschouwing gelaten. Die houden volgens de rechter geen verband met het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers. Het tweetal legt zich niet bij de uitspraak neer. Er volgt een beroep bij de Raad van State.



Ondertussen loopt het kostenplaatje van de Floriade steeds verder op. Vorige week besloot de Almeerse gemeenteraad nog eens 12,3 miljoen euro in het project te steken. De Floriade had gevraagd om 15 miljoen. In juni 2020 werd ook al 16,3 miljoen extra in de wereldtuinbouwtentoonstelling gepompt. De totale kosten liggen voor Almere inmiddels op zeker 60 miljoen euro. Volgens de oorspronkelijke begroting zou de gemeente slechts 10 miljoen bijdragen aan de expo.



Dieselgenerator

De miljoenen die vorige week zijn toegekend, worden gebruikt voor de inrichting van de expositie. Ook zou een deel van het bedrag nodig zijn om de kabelbaan aan te sluiten op elektriciteit. Tijdens het testen draaide de attractie op een vervuilende dieselgenerator. Dat is opvallend, omdat de Floriade 2022 helemaal in het teken staat van groene oplossingen voor duurzame steden.



De Floriade zelf vindt plaats van 14 april tot en met 9 oktober 2022, maar de kabelbaan gaat mogelijk aanstaande zaterdag al open. Zo kunnen bezoekers de bouw met eigen ogen aanschouwen.



Afplakken

Eerder was er al gedoe over de gondels van de uitkijkattractie. In de vergunning is opgenomen dat de ramen van de bakjes geblindeerd moeten worden, om de verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen. Toen bleek dat fabrikant Doppelmayr geen plannen had om de gondels af te plakken, trok de gemeenteraad van Almere aan de bel.