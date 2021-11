Efteling

Miljoenenproject: Efteling bouwt luxe hotel bij ingang van het attractiepark

Het entreegebied van de Efteling gaat de komende tijd rigoureus veranderen. Bij de ingang van het attractiepark wordt een luxueus hotel gebouwd. Tegelijkertijd krijgt het zogeheten Dwarrelplein, het plein tussen entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen en watershow Aquanura, een totaal andere indeling. De werkzaamheden voor de miljoeneninvestering starten zeer binnenkort.



Dat kan Looopings melden na gesprekken met verschillende betrokkenen. Over het project wordt al maanden volop gespeculeerd door Efteling-fans. Nu is met zekerheid te zeggen dat de verhalen kloppen: de Efteling kiest voor een chic vip-hotel dat straks de ingang van het sprookjespark zal vormen.

De komst van het hotel op het huidige Dwarrelplein gaat gepaard met een volledig nieuwe infrastructuur voor het entreegebied. La Place-restaurant De Vrolijke Noot, geopend in 2018, moet wijken voor de plannen.



Spoorwegovergang

Op het plein bevinden zich momenteel ook de hondenkennel, de garderobe, een geldautomaat in de vorm van een kluis, toiletten, een kiosk voor meet-and-greets, picknickbanken, een souvenirkar en een gebakkraam. Bezoekers komen het park nu binnen via een spoorwegovergang die de grens vormt tussen het Dwarrelplein en de Pardoes Promenade.



Door het gebied opnieuw te ontwerpen, wil de Efteling meer eenheid creëren. Bezoekers moeten bij binnenkomst direct ondergedompeld worden in de sfeer van de Efteling. Het elegante hotelgebouw - met uitzicht op fonteinenspektakel Aquanura - moet daarbij helpen. Aan het hotelcomplex worden ook een restaurant en andere faciliteiten toegevoegd.



Bouwketen

Woordvoerders van de Efteling kunnen het nieuws niet bevestigen. Alles wijst er echter op dat de Efteling zelf snel met meer informatie komt. Op de parkeerplaats tegenover de hondenkennel verschenen begin deze maand al bouwketen. Die stonden eerder op de bouwplaats van eetgelegenheid Bäckerei Krümel bij familieachtbaan Max & Moritz. Nu de nieuwe bakkerij nagenoeg af is, zijn de keten verplaatst naar het volgende grote bouwproject.



Blijven slapen in de Efteling kan al in het Efteling Hotel uit 1992, vakantiepark Bosrijk uit 2009 en vakantiepark Loonsche Land uit 2017. In beide vakantieparken zijn ook hotelkamers te vinden. Alle accommodaties bevinden zich op dit moment buiten de grenzen van het attractiepark. Daarmee wordt het nieuwe hotel praktisch de eerste mogelijkheid om echt ín de Efteling te blijven slapen, pal naast het Sprookjesbos.