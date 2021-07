Efteling

Efteling opent Hertog IJssalon met 'vers gedraaid ijs'

In de Efteling is sinds deze week een ijskraampje te vinden van ijsmerk Hertog. Tussen schommelschip Halve Maen en De Oude Tufferbaan staat nu de Hertog IJssalon, dat gepromoot wordt met de beschrijving "vers gedraaid ijs".



Het assortiment bestaat uit ijs in de smaken aardbei, cookie crumble, witte chocolade met passievrucht, stroopwafel en roomijs. Voor twee smaken naar keuze met toppings betalen bezoekers 3,95 euro. Er is ook een kindervariant van 2,50 euro.

"Op deze locatie wordt vers Hertog-ijs gemaakt, je ziet het voor je ogen gebeuren", schrijft conceptontwikkelaar Eric Aerts op LinkedIn. De ijszaak had eigenlijk eerder af moeten zijn. "Ondanks de coronavertraging van ruim anderhalf jaar is het dan toch nog gelukt."