Walibi Holland

Ochtendgymnastiek met fitnessinstructeurs in Walibi Holland

Bezoekers van Walibi Holland kunnen tegenwoordig meedoen aan ochtendgymnastiek. Bij de ingang van het pretpark is sinds afgelopen week een muzikale entertainmentact te vinden, met fitnessinstructeurs in fluoriserende trainingspakken.



"Onze fitnessinstructeurs zorgen ervoor dat iedereen bij binnenkomst de spieren alvast losmaakt", vertelt een voorlichter. "Op die manier zijn onze gasten helemaal klaar voor een dagje hardgaan in de attracties."

Tegelijkertijd is de interactieve act bedoeld om de drukte bij de entree op een speelse manier in goede banen te leiden, met name op drukke dagen met veel schoolreisjes. "Zo maken we de mens blij, nog voordat ze het park betreden hebben", aldus de woordvoerder.