Fantasy Island

Gender reveal party in 70 meter hoge zweefmolen

Een attractiepark in Engeland heeft vrijdag een gender reveal party gefaciliteerd. Tijdens zo'n feest maken toekomstige ouders het geslacht van hun kind bekend. Twee medewerkers van pretpark Fantasy Island gebruikten een 70 meter hoge attractie om te onthullen of ze een jongen of een meisje krijgen.



Tijdens een ritje in de zweefmolen Starflyer werd een rookfakkel aangestoken. Daar kwam blauwe rook uit, om duidelijk te maken dat het koppel een jongen verwacht. De gebeurtenis werd live uitgezonden op de Facebook-pagina van het park.

Fantasy Island sprak over "de gender reveal party van het jaar" en "de grootste en ongetwijfeld hoogste geslachtsonthulling aller tijden". "Bedankt Paul, Jess en Jayden dat we onderdeel mochten zijn van jullie speciale dag. We kunnen niet wachten op de kleine."