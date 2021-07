Gardaland Resort

Gardaland vervangt interactieve darkride door 'unieke attractie van wereldklasse'

Een attractie in het Italiaanse pretpark Gardaland wordt vervangen. De interactieve darkride Ramses: Il Risveglio moet wijken voor een familieattractie in junglethema. Op bouwschuttingen worden gesproken over "een unieke attractie van wereldklasse voor avonturiers van alle leeftijden".



De opening vindt plaats in 2022. Gardaland wil nog niet zeggen wat er precies gebouwd gaat worden. Ramses: Il Risveglio is dit seizoen al buiten gebruik. De permanente sluiting werd nooit officieel aangekondigd, maar de attractie komt niet meer voor op de website en plattegrond.

Ramses: Il Risveglio opende in 2008, als de vervanger van de Egyptische darkride La Valle dei Re uit 1988. Het Nederlandse bedrijf Lagotronics was destijds verantwoordelijk voor de transformatie, waarbij het oude ritsysteem werd hergebruikt. De façade werd gebaseerd op de beroemde Aboe Simbel-tempel in Egypte.