Efteling

Efteling-kaarten uit 2020 blijven langer geldig

De Efteling verlengt de geldigheid van entreebewijzen uit 2020. Het attractiepark was tussen van 15 december 2020 tot 19 mei 2021 dicht vanwege de coronaregels. Toegangskaarten gekocht in 2020 zouden eigenlijk tot en met 8 juli geldig blijven.



Dat zorgde de afgelopen weken voor een hoop commentaar op social media. Veel mensen klaagden dat ze niet op de hoogte waren van de voorwaarden. Bovendien zijn voor de meeste dagen tot en met 8 juli nu al geen tijdsloten meer beschikbaar. Een dagje Efteling moet in coronatijd altijd vooraf online geserveerd worden. Dat geldt ook voor personen die al een kaartje hebben.

Om nog meer boze reacties te voorkomen, heeft de Efteling besloten dat de oude entreekaarten ook in de zomermaanden gebruikt kunnen worden. Het gaat om tickets in de categorieën Fakir, Elf, Draak en Reus die in 2020 gekocht zijn via efteling.com.



Hoogseizoen

Deze tickets zijn nu geldig tot en met 5 september, de laatste dag van het hoogseizoen. De Efteling is in die periode bijna dagelijks tot 22.00 uur geopend.