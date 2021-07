Disneyland Paris

Disneyland Paris opent testcentrum voor buitenlandse bezoekers

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen zich sinds enkele dagen ter plekke laten testen op het coronavirus. In uitgaansgebied Disney Village is nu een testcentrum te vinden, bedoeld voor buitenlandse gasten.



De Disney-parken - weer open sinds 17 mei - werken niet met verplichte toegangstests. Bezoekers uit het buitenland hebben in sommige gevallen wel een negatief testresultaat nodig als ze terug naar huis reizen.

De ingang van de nieuwe testlocatie bevindt zich bij de Gaumont-bioscoop in Disney Village. Men gebruikt de ruimtes van Buffalo Bill's Wild West Show, die in maart 2020 voor het laatst werd opgevoerd.



49 euro

Voor het centrum werkt Disneyland samen met de firma Loxamed. Het reserveren van een tijdslot kan online. Een test kost tot woensdag 7 juli 20 euro per persoon. Daarna moeten buitenlanders 49 euro afrekenen. Voor inwoners van Frankrijk verandert de prijs niet.