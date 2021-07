Apenheul betaalt zelf statiegeld op petflesjes

Apenheul

Bezoekers van Apenheul hoeven niet op te draaien voor het statiegeld op petflesjes. Sinds 1 juli zit er in Nederland 15 eurocent statiegeld op kleine petflessen. Waar andere attractie- en dierenparken de prijzen van flesjes drinken verhoogden, bleven de prijzen in Apenheul gelijk.



"Apenheul betaalt zelf het statiegeld", meldt een woordvoerster aan Looopings. Het Apeldoornse dierenpark vindt het te veel gedoe om geld terug te geven bij het inleveren van de flesjes. "Het is logistiek lastig te regelen. Dan zouden bezoekers in de rij moeten gaan staan om het flesje in te leveren en 15 cent terug te krijgen."

Nederlandse pretparken en dierentuinen zijn overigens niet verplicht om statiegeld terug te geven: dat geldt alleen voor supermarkten, tankstations en winkels op treinstations. "Klopt, maar we vinden het niet netjes om het bij onze bezoekers neer te leggen", reageert de voorlichtster.



Bouwproject

Om ervoor te zorgen dat lege petflesjes wel op de juiste manier verzameld worden, komen in het park zo'n vijftien donatiebakken te staan. Bij het inleveren van een flesje gaat 15 eurocent naar een bouwproject in het park. "Dat betalen wij dus, omdat we het statiegeld niet doorbereken aan bezoekers."