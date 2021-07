Efteling

Iconische Efteling-figuren terug na opknapbeurt

Het sprookje van De Magische Klok in de Efteling is weer compleet. Sinds november ontbraken de zes herauten op het Herautenplein, gelegen in het hart van het Sprookjesbos. Na ruim zeven maanden zijn de iconische sprookjesfiguren terug.



Ze ondergingen een grote opknapbeurt. Dat was hard nodig: na jaren in weer en wind gestaan te hebben, bladderde de verf op veel plekken af. Nu ogen de herauten weer piekfijn, met een frisse verflaag.

Tijdens de coronasluiting onderging de beroemde Kleine Boodschap-kabouter op het Herautenplein dezelfde behandeling. Hij was alweer present bij de heropening van de Efteling in mei dit jaar.



Tovenaar

De Magische Klok gaat over zes ijdele koningszonen die bij een tovenaar een dure klok bestelden. Toen bleek dat ze de klok niet konden betalen, bood het knechtje van de tovenaar aan om de klus te klaren voor een lager bedrag.



De tovenaar kreeg hen in de smiezen, waarna hij de herauten en het knechtje in stenen beelden veranderde. Het sprookje stamt uit 1952, het openingsjaar van de Efteling.