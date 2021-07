Zoo Duisburg

Duitse dierentuin zoekt met drone naar vermiste rode panda

De Duitse dierentuin Zoo Duisburg heeft een drone gebruikt om te speuren naar een vermiste rode panda. Medewerkers waren sinds donderdagochtend naar het beestje op zoek. Vrijdagmiddag werd hij teruggevonden.



Panda Jang had zich verstopt in de top van een boom, niet ver van zijn verblijf. Het park schakelde de brandweer van Duisburg in om hem uit de boom te kunnen halen. Bij de reddingsactie bleef de panda, die zo'n 5 kilo weegt en 50 centimeter groot is, ongedeerd.

De dierentuin was sinds gisterochtend met man en macht naar Jang op zoek. Daarvoor werden verrekijkers en warmtebeeldcamera's ingezet. "De zoektocht werd bemoeilijkt doordat de boomtoppen zeer dichtbegroeid zijn", meldt het park op social media. Daarom werd vrijdagochtend ook een warmtebeeld-drone gebruikt.



Gesnoeid

Zoo Duisburg vermoedt dat de panda kon ontsnappen met behulp van planten in zijn verblijf. "De beplanting is daarom inmiddels gesnoeid."



Rode panda's vormen een bedreigde diersoort. Ze leven in het zuidwesten van China en in het oosten van het Himalayagebergte. Hun dieet bestaat net als dat van de reuzenpanda voornamelijk uit bamboe.