GaiaZOO

GaiaZOO opent Zuid-Amerikaans themagebied na aankomst kameelachtigen

De Limburgse dierentuin GaiaZOO heeft het Zuid-Amerikaanse themagebied Pampa geopend. Vorige week kwamen de eerste vicuña's, kleine kameelachtigen, aan in hun nieuwe verblijf. Zij krijgen later gezelschap van nandoes, miereneters en tapirs.



Pampa is vernoemd naar een gigantische grasvlakte in Zuid-Amerika tussen de hoge Andes en de Atlantische oceaan. Vicuña's zijn prominente bewoners van dit gebied. Hun beige vacht levert warme en zachte wol op. Ze zijn daarom een gewilde prooi voor jagers.

GaiaZOO heeft de groep vicuña's zorgvuldig samengesteld met dieren uit andere parken. De eerste twee exemplaren zijn allebei vrouwtjes, één uit Duitsland en één uit Polen. Later komen er nog een vrouwtje uit Frankrijk en een mannetje uit Denemarken bij. GaiaZOO wil op termijn deelnemen aan het Europese fokprogramma.



Broodjes

Tegelijk met het nieuwe themagebied is ook de PampaLodge geopend. In deze nieuwe horecagelegenheid kunnen bezoekers Zuid-Amerikaanse broodjes krijgen of specialiteiten uit de houtskooloven. Ook worden er zoete lekkernijen uit Argentinië aangeboden.