Disneyland Paris voegt nieuwe scène toe aan 4D-film Mickey's PhilharMagic

De 4D-film Mickey's PhilharMagic in Disneyland Paris wordt vernieuwd. Vanaf zaterdag 17 juli kunnen toeschouwers een nieuwe scène ontdekken, gebaseerd op de Disney-Pixar-animatiefilm Coco uit 2017.



In Mickey's PhilharMagic, te zien sinds 2018, maakt Donald Duck een muzikale reis door scènes uit Disney-klassiekers als Beauty and the Beast, The Little Mermaid, The Lion King, Peter Pan en Aladdin. Binnenkort begeeft hij zich ook in de wereld van Coco.

Daarvoor wordt het bekende nummer Un Poco Loco gebruikt. Voor de soundtrack is Coco-componist Germaine Franco ingeschakeld.



Humor

"De vrolijke muziek en karakters uit de film worden gecombineerd met de humor van Donald Duck", laat Disneyland weten. "Het is voor het eerst dat Disney- en Pixar-animatoren samenwerken voor een productie waar personages uit beide animatiestudio's samen op het scherm te zien zijn."



Dezelfde wijziging wordt doorgevoerd in de Amerikaanse Disney-resorts in Californië en Florida, waar Mickey's PhilharMagic ook te vinden is. In Parijs wordt de film vertoond in het Discoveryland Theatre, naast vliegsimulator Star Tours.