Video: hoe worden waterglijbanen gemaakt?

Er komt heel wat kijken bij het fabriceren van een nieuwe waterglijbaan. Hoe dat proces precies verloopt, wordt uitgelegd in een minidocumentaire van YouTube-kanaal Theme Park Science. Daarin is presentator Danny van der Weel op bezoek bij de Nederlandse firma Van Egdom, gespecialiseerd in het bouwen van waterattracties.



Hij praat met een ontwerper van waterglijbanen én neemt een kijkje in de fabriek waar de benodigde onderdelen geproduceerd worden. Dat gebeurt met behulp van houten mallen, waar verschillende lagen polyester overheen gespoten worden. De videospecial duurt bijna elf minuten.

Van Egdom is onder meer bekend van glijbanen in het Tikibad van Duinrell en in vakantiepark Hof van Saksen, waar onder meer de grootste overdekte waterglijbaan ter wereld te vinden is. Het bedrijf uit De Meern was ook verantwoordelijk voor de tunnel bij Walibi-achtbaan Speed of Sound.