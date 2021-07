Disneyland Paris

Disneyland Paris geeft rookzone een nieuw thema

Disneyland Paris heeft een opvallende wijziging doorgevoerd bij een rookzone. Eén van de rooklocaties in het Walt Disney Studios Park kreeg een nieuw thema. De blinde zijmuur van Studio 1 werd gedecoreerd als een Frans cafeetje.



Bezoekers steken voortaan een sigaret op voor de gevel van het fictieve Café des Théâtres. Het gaat om een tweedimensionale afbeelding. Alleen de deur in het midden is echt. Een straatnaambordje toont de naam van het naastgelegen plein voor het Studio Theater: Place des Stars.

Wat de gedachte is achter de aanpassing, heeft Disney niet bekendgemaakt. Het Walt Disney Studios Park telt in totaal vijf rookzones. Op andere plaatsen in het park is roken niet toegestaan.