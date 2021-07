Walibi Belgium

Walibi Belgium opent single riders-wachtrijen in coronatijd

Walibi Belgium plaatst bezoekers van verschillende gezelschappen weer naast elkaar in de attracties. Het Belgische pretpark heeft de wachtrijen voor single riders opnieuw in gebruik genomen. Daarmee worden lege plekken in de karretjes opgevuld, om de capaciteit te verhogen.



Drie attracties in Walibi hebben een single riders-rij: mega coaster Kondaa, familieachtbaan Tiki-Waka en waterachtbaan Pulsar.

Is het wel verantwoord om al dan niet schreeuwende en gillende bezoekers van verschillende groepen pal naast elkaar te laten zitten in coronatijd? Volgens een woordvoerster wel. "Mondmaskers zijn wettelijk verplicht zodra de anderhalve meter niet bewaard kan worden", reageert ze.



Strenger

"Walibi is strenger, want het dragen van een mondmasker is overal in het park verplicht, dus ook in de attracties." In de wachtrijen blijft anderhalve meter afstand bewaren wel de norm, al houden veel bezoekers zich daar niet aan. Er wordt in de praktijk ook niet op gecontroleerd.



Walibi Belgium kwam in mei nog in opspraak omdat binnenattracties geopend waren terwijl dat toen niet toegestaan was. De gouverneur van de provincie Waals-Brabant sprak er schande van.