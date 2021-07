Kermis

Video: kermis in Best pakt uit met nieuwe achtbaan Time Machine

De Brabantse plaats Best heeft een primeur. Bezoekers van de kermis in Best kunnen deze week een gloednieuwe achtbaan uitproberen: Time Machine, eigendom van kermisfamilie Buwalda. De 13 meter hoge spinning coaster staat voor het eerst op een kermis.



Vergeleken met andere spinning coasters kent Time Traveler een dynamischer ritverloop. De dubbele scherpe bocht na de eerste afdaling werd vervangen door een schuine, gehelde bocht. Daarnaast starten de karretjes eerder met draaien dan gewoonlijk.

De attractie - in steampunk-thema - werd gebouwd door de Franse firma Reverchon. Karretjes halen een topsnelheid van ongeveer 50 kilometer per uur. De kermis in Best duurt nog tot en met woensdag 7 juli.