Walibi Rhône-Alpes

Frans Walibi-park presenteert plannen voor waterparadijs Exotic Island

Het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes is bezig met de ontwikkeling van een nieuw themagebied dat in het teken staat van water. Exotic Island vervangt het bestaande waterpark Aqualibi. Dit jaar gaan de werkzaamheden van start.



De opening van Exotic Island moet plaatsvinden in 2022. Het Hawaïaans thema doet denken aan parkdeel Exotic World in zusterpark Walibi Belgium, waar onder meer familieachtbaan Tiki-Waka te vinden is.

Nieuwe ontwerpen tonen een molen met waterpistolen, een uitgestrekte waterspeelplaats en een grote entreepoort. In eerdere plannen, uitgelekt via een bezoekersenquête, was ook sprake van een overdekt zwemparadijs met waterglijbanen.



Plattegrond

Vorig jaar bleef de Franse Aqualibi-vestiging al het hele seizoen dicht vanwege het coronavirus. Op de huidige parkplattegrond is het waterpark volledig uitgegumd.