Artis

Nieuw in Artis: een grijpstaartstekelvarken

Artis heeft een nieuwe bewoner. In de Amsterdamse dierentuin woont sinds kort een grijpstaartstekelvarken. Hij kruipt rond in het Apenhuis, dat sinds 1 juli weer toegankelijk is voor bezoekers.



"Het verblijf, waar de dieren los rondlopen en vliegen, werd uit voorzorg enige tijd gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus", vertelt een woordvoerster. Nu is het publiek weer welkom.

Artis omschrijft het verblijf als "een klein tropisch regenwoud". Grijspootdoeroecoeli's - de enige apen die 's nachts leven - en een tweevingerige luiaard krijgen nu gezelschap van een grijpstaartstekelvarken.



In harmonie

"De verschillende dieren vinden allen hun oorsprong in Zuid-Amerika en leven in harmonie samen in het plantrijke verblijf", meldt het park.



Grijpstaartstekelvarkens komen voor in de tropische bossen van het noordelijke deel van Zuid-Amerika. Ze danken hun naam aan de lange grijpstaart en de stekels die als haren vastzitten aan het lichaam.