DierenPark Amersfoort

Zomeravonden in DierenPark Amersfoort met livemuziek, silent disco en feesttrein

DierenPark Amersfoort is in juli en augustus elke woensdag, zaterdag en zondag open tot 20.00 uur. Tijdens deze zomeravonden is er livemuziek en kunnen bezoekers dansen in een silent disco.



Ook staan er extra foodtrucks in het park, waar gasten zomerse wereldgerechten kunnen bestellen. Bij lekker weer is het mogelijk om pootje te baden in de Bosbeek of van de zon te genieten op het chillstrand. De bekende Berenboemel is omgedoopt in een heuse feesttrein.

Bij de entree is bovendien een paspoort af te halen dat bezoekers op reis stuurt langs de zonaanbidders uit de dierenwereld.



Tickets

Speciale tickets voor de zomeravonden, die toegang bieden vanaf 15.00 uur, kosten 17,95 euro per persoon. De reguliere entreeprijs van DierenPark Amersfoort bedraagt 24 euro voor volwassenen en 21 euro voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar.