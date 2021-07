Attractiepark Toverland

Toverland: vuurwerk op klaarlichte dag vanwege test

Bezoekers van Toverland hebben vandaag vuurpijlen kunnen zien en horen. In het Limburgse attractiepark werd op klaarlichte dag vuurwerk afgestoken. Dat was onderdeel van een geluidsmeting, bedoeld om te controleren hoeveel herrie het Toverland-vuurwerk maakt.



Eigenlijk zou de test in maart of april plaatsvinden, maar dat is er niet van gekomen. Vandaag werd er alsnog geknald in entreegebied Port Laguna, tussen 12.00 en 12.45 uur. "Onze excuses voor eventuele overlast die u ervaren heeft", valt te lezen op een website voor buurtbewoners.

Door de zon was het vuurwerk niet heel duidelijk waar te nemen. "Mogelijk hebben gasten enkele knetters en gillende keukenmeiden gehoord en wat gekleurde pijlen in de lucht gezien", lacht een woordvoerster.



Abonnementhouders

Toverland zet vaak muzikale vuurwerkshows in tijdens evenementen als de Midzomeravonden en de Halloween Nights. Vorig jaar werd er vuurwerk afgestoken ter afsluiting van de Magic Member Nights, twee avondopenstellingen voor abonnementhouders. Dat zal aanstaande zaterdag weer gebeuren.



Sommige omwonenden zijn niet blij met de harde knallen. Toverland-directeur Jean Gelissen jr. gaf vorig jaar aan dat de klachten eigenlijk niet verholpen kunnen worden. "We kunnen hier niet zomaar mee stoppen", zei hij over de shows. "Dat is als een timmerman vragen om te stoppen met timmeren."