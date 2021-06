Efteling

Efteling-abonnees hebben pech: nauwelijks tijdsloten meer beschikbaar

Een dagje Efteling reserveren blijkt voor abonnees tegenwoordig een hele opgave. Abonnementhouders van het attractiepark kunnen in coronatijd niet op de bonnefooi langskomen: ze moeten vooraf online een tijdslot selecteren. De laatste tijd komt het zeer regelmatig voor dat er geen tijdsloten meer beschikbaar zijn.



Zo is er op dit moment voor de komende zeven dagen geen plek meer. In de reserveringskalender zijn donderdag 1, vrijdag 2, zaterdag 3, zondag 4, maandag 5, dinsdag 6 en woensdag 7 juli al helemaal volgeboekt. Efteling-abonnees die nog een reservering wilden plaatsen voor komende week, hebben vooralsnog pech.

Tegelijkertijd zijn er voor reguliere bezoekers op de meeste dagen nog volop entreekaarten beschikbaar. Die kosten 41 euro per stuk. De Efteling werkt met een vast aantal tijdsloten voor abonnementhouders en een vast aantal voor dagbezoekers met een los kaartje.



Evenredige kans

"Om gasten uit verschillende situaties een evenredige kans te geven een bezoek te reserveren, is er onderscheid gemaakt in de reserveringsopties", luidt de uitleg van de Efteling. "Het kan voorkomen dat bepaalde data en tijdsloten op een later moment alsnog worden vrijgegeven."



De Efteling maakt echter geen aantallen bekend. Men wil niet zeggen hoeveel plaatsen er in totaal beschikbaar zijn en hoeveel daarvan gereserveerd kunnen worden door abonnementhouders. Dat zorgt bij abonnees voor een hoop frustratie, blijkt uit berichten op social media.



Onmogelijk

"Blijft dus echt onmogelijk om op korte termijn bij de Efteling te reserveren", klaagt een abonnementhouder op Twitter. "Inmiddels een half jaar een abo waar ik nog niets mee heb gekund." Ze blijkt niet de enige te zijn. "Leuk om elke maand zo veel te betalen, maar wanneer kan je gaan?", is een exemplarische reactie.



"Het valt me op dat het aanbod aan tijdsloten steeds beperkter is de laatste tijd", meldt een ander. "Het reserveren is gewoon sinds een paar weken een drama geworden voor abonnementhouders", schrijft een gefrustreerde fan. "Echt heel jammer. Ik voel mij als abonnementhouder gewoon aan de kant geschoven door de Efteling."



Voordeeltjes

De Efteling is tijdens de coronacrisis tienduizenden abonnementhouders kwijtgeraakt. Vóór de uitbraak van het coronavirus telde het park zo'n 90.000 abonnees. Afgelopen voorjaar waren er daar ongeveer 60.000 van over. Zij moeten dit jaar enkele voordeeltjes missen, waaronder gratis toegang tot Europa-Park en Phantasialand.